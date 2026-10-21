Илон Маск назвал единственный способ решить проблему госдолга США

Американец объяснил, что экономия денежных средств не сработает.

Справиться с дефицитом американского государственного бюджета экономией не получится, поэтому реальным инструментом решения проблемы являются искусственный интеллект (ИИ) и робототехника. Соответствующими данными американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поделился в подкасте американского писателя и журналиста Уолтера Айзексона, который ранее написал биографию предпринимателя.

Единственный способ решить проблему государственного долга — это искусственный интеллект и роботы. Мы не решим ее попытками экономить. Илон Маск, бизнесмен

Известно, что федеральный долг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Законом установлен его текущий предел на уровне 41 триллиона 103 миллиардов долларов. Далее от властей потребуются действия Конгресса по повышению потолка заимствований. К 2030 году, по прогнозам от западных аналитиков на основе текущих темпов роста, госдолг страны превысит 50 триллионов долларов.

Маск заявил, что позиция Киева по дизелю "вызывает беспокойство".

Фото и видео: YouTube / The Builders