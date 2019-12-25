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Маск заявил, что позиция Киева по дизелю "вызывает беспокойство"
Сегодня, 13:39
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Маск заявил, что позиция Киева по дизелю "вызывает беспокойство"

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Американский миллиардер оценил слова Владимира Зеленского после объявления топливной сделки между Россией и США.

В США отмечают, что официальная позиция киевского режима по договоренности вашингтонской администрации президента-республиканца Дональда Трампа с российским руководством о поставках дизельного топлива вызывает беспокойство. Соответствующими данными американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск  поделился со своими подписчиками в социальных сетях. Бизнесмен  оценил недавнюю публикацию местного блогера и политического комментатора Майка Серновича. Тот указал западной аудитории на неблагодарность Украины после того, как американские "налогоплательщики отдали более 250 миллиардов долларов Зеленскому". Эксперт добавил, что при заключении сделки с Москвой лидер Белого дома хотел снижения стоимости энергетического ресурса перед промежуточными выборами в Конгресс США, но из-за этого власти с Банковой улицы "всадили в него нож".

Вызывает беспокойство.

Илон Маск, бизнесмен

Маск заявил Киеву о недопустимости использования Starlink для наступления.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / elonmusk

Теги: дизельное топливо, илон маск, топливный кризис, энергетика
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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