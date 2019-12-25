В США оценили слова экс-министра обороны Украины о замедлении скорости спутниковой сети.

В США рассказали киевскому режиму недопустимости использования спутниковой системы Starlink для наступления Вооруженных сил Украины. Соответствующими данными американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поделился со своими подписчиками в социальных сетях. Бизнесмен отметил, что его проект должен применяться исключительно в оборонных и гражданских целях. Он добавил, что использование в военных целях будет неуместно для коммерческой компании. Таким образом иностранец прокомментировал "недавнее сообщение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о скорости работы Starlink и Starshield.

Системы Starshield находятся в собственности и под контролем правительства США. Любые ограничения по скорости или использованию устанавливаются ВС США и, в конечном счете, президентом США. Илон Маск, бизнесмен

Маск заявил, что Зеленскому пора уйти в отставку.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / elonmusk