Лабораторию Ломоносова на Васильевском острове продали за 45 млн рублей

Победителем торгов стало подмосковное ООО «ВЕСТОР», предложившее наибольшую сумму среди пяти участников.

На торгах в Санкт-Петербурге проданы остатки исторической лаборатории Михаила Ломоносова, расположенной на 2-й линии Васильевского острова. Как сообщает "Дом.РФ", победителем аукциона стало подмосковное ООО "ВЕСТОР", предложившее 45 млн 89 тыс. рублей.

Компания, специализирующаяся на строительной деятельности, обошла четырёх петербургских претендентов. В её обязанности войдёт восстановление утраченных элементов памятника архитектуры и адаптация помещений под современные нужды.

Объект включает земельный участок площадью 2106 м², который передаётся в аренду. Здания, где в XVIII веке работал выдающийся русский учёный, требуют масштабной реконструкции для сохранения исторического облика.

Ранее на Piter.TV: единственную картину Паши Техника продали в Петербурге за 10,1 млн рублей.

Фото: Дом.РФ