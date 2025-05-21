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Единственную картину Паши Техника продали в Петербурге за 10,1 млн рублей
Сегодня, 8:34
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Единственную картину Паши Техника продали в Петербурге за 10,1 млн рублей

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Арт-объект создан совместно с художником Игорем Исполиным.

В Петербурге на ярмарке современного искусства PAF продали единственную картину рэпера Паши Техника "Легенда". Произведение приобрели за 126,5 тыс. долларов или 10,1 млн рублей, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

По информации источника, арт-объект создан совместно с художником Игорем Исполиным. Изначально проект задумывался как серия работ, но "Легенда" так и осталась единственным живописным воплощением тандема. Полотно купил коллекционер Дмитрий Князев.

Напомним, Паша Техник ушел из жизни в апреле после недели в искусственной коме. Исполнителя отключили от аппарата ЭКМО и констатировали смерть. Причиной ухудшения состояния стал септический шок. 

Ранее мы сообщили о том, что рукопись Бабеля и первую книгу Булгакова выставят на аукцион. А еще лотами станут две редчайшие книги авторов. 

Фото: YouTube / ТЕХНИК 

Теги: картина, паша техник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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