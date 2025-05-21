Единственную картину Паши Техника продали в Петербурге за 10,1 млн рублей

Арт-объект создан совместно с художником Игорем Исполиным.

В Петербурге на ярмарке современного искусства PAF продали единственную картину рэпера Паши Техника "Легенда". Произведение приобрели за 126,5 тыс. долларов или 10,1 млн рублей, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По информации источника, арт-объект создан совместно с художником Игорем Исполиным. Изначально проект задумывался как серия работ, но "Легенда" так и осталась единственным живописным воплощением тандема. Полотно купил коллекционер Дмитрий Князев.

Напомним, Паша Техник ушел из жизни в апреле после недели в искусственной коме. Исполнителя отключили от аппарата ЭКМО и констатировали смерть. Причиной ухудшения состояния стал септический шок.

Ранее мы сообщили о том, что рукопись Бабеля и первую книгу Булгакова выставят на аукцион. А еще лотами станут две редчайшие книги авторов.

Фото: YouTube / ТЕХНИК