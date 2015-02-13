Рэпер Паша Техник скончался от септического шока

Днем 4 апреля исполнитель перенес клиническую смерть после недели в коме.

Российский рэп-исполнитель Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) скончался в тайской клинике после недели пребывания в искусственной коме. Его отключили от аппарата ЭКМО и констатировали смерть. О кончине музыканта сообщила бывшая супруга артиста Карина Мельничук в своем Telegram-канале.

Рэперу было 40 лет, когда его 27 марта искусственно ввели в состояние комы в одной из больниц Таиланда после экстренной госпитализации в Пхукете. По словам менеджера Паши Техника (в комментарии для РБК), музыканту стало плохо в связи с тем, что он "чем-то отравился или что-то употребил".

Сегодня исполнителю, по данным Telegram-канала проекта "Выжившие" резко стало плохо. По информации "Осторожно, новости", врачи днем провели реанимацию и к вечеру констатировали: дальнейшие попытки спасти жизнь музыканта бессмысленны.

Как сообщают в Telegram-канале "SHOT", причиной ухудшения состояния рэпера стал септический шок, развившийся на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.

Фото: Скриншот из YouTube