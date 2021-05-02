Отпевание Паши Техника пройдет 11 апреля лефортовском храме Петра и Павла

Артиста похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Отпевание российского рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) состоится 11 апреля в столичном храме Петра и Павла в Лефортово. Соответствующее заявление сделали журналистам представители религиозного учреждения Москвы. Специалисты уточнили, что мероприятие намечено на первую половину дня, в пятницу. В интервью представителям информационного агентства "РИА Новости" друг музыкального исполнителя Лука Сафронов-Затравкин отметил, что артиста похоронят на Николо-Архангельском кладбище на территории Московской области.

Напомним, что в конце марта 2025 года 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Пациент находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая от четвертого апреля сообщила общественности о том, что Паша Техник скончался.

Рэпер Паша Техник скончался от септического шока.

Фото: YouTube / ТЕХНИК