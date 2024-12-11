Видео: Паша Техник снова сорвался и избил бывшую жену на глазах у сына

Она вызвала полицию, однако сотрудники правоохранительных органов не предприняли мер.

Рэпер Паша Техник обвиняется в избиении своей бывшей жены Евы Карицкой на глазах у их шестилетнего сына. Видео инцидента Ева опубликовала в социальных сетях.

На видео рэпер отказывается покидать детскую и обвиняет ее в провокациях. Она также показала разбитые бутылки в подъезде, утверждая, что Техник бил ими о дверь. По словам Карицкой, прибывшая полиция лишь сфотографировалась с рэпером и уехала.

"Распыленный перцовый баллончик, рукоприкладство, ребенок в слезах, – пишет Карицкая. – Я долго терпела и не вызывала полицию из жалости. Обычно спасали рехабы, но это уже слишком".

Паша Техник известен как скандальная фигура в российской рэп-сцене. Он был одним из основателей группы Kunteynir, известной своими провокационными текстами и эпатажным поведением. Биография рэпера включает неоднократные проблемы с законом, в том числе связанные с наркотиками и экстремизмом. Он неоднократно проходил лечение от наркозависимости в реабилитационных центрах. Этот инцидент — не первый случай обвинений в домашнем насилии в адрес рэпера.

Видео: Ева Карицкая