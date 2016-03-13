Рукопись Бабеля и первую книгу Булгакова выставят на аукцион

Помимо этого, лотами станут две редчайшие книги известных авторов.

Аукционный дом "Литфонд" готовится представить на продажу уникальные предметы русской литературы, включая черновой рукописный экземпляр пьесы Исаака Бабеля "Китайская мельница (Пробная мобилизация)", последнее прижизненное издание произведения Николая Гоголя и первый печатный сборник Михаила Булгакова.

Черновые страницы рукописи Бабеля, представляющие значительную культурную ценность, поступили на аукцион из семейного архива сына писателя, художника Михаила Иванова. Начальная цена данного лота установлена в размере пяти миллионов рублей.

Помимо этого, лотами станут две редчайшие книги известных авторов. За 250 тысяч рублей предлагается приобрести последнее прижизненное издание романа Н.В. Гоголя "Выбранные места из переписки с друзьями". Десятитомное собрание произведений Антона Павловича Чехова, опубликованное в период с 1899 по 1901 годы и лично подготовленное писателем к изданию, будет предложено участникам торгов за сто тысяч рублей.

Особое внимание привлекает первый литературный сборник М.А. Булгакова "Дьяволиада. Рассказы", включивший такие известные повести и рассказы автора, как "Дьяволиада", "Роковые яйца", "Дом Эльпит-Рабкоммуна", "Китайская история" и "Похождения Чичикова".

Ранее мы сообщили о том, что золотой орден Святого Георгия I степени в Петербурге выставили на торги за 10 млн рублей.

Фото: Аукционный дом "Литфонд"