Золотой орден Святого Георгия I степени в Петербурге выставили на торги за 10 млн рублей

Данный орден изготовлен из золота 56-й пробы и оснащен клеймом Петербургской пробирной палаты.

В Петербурге аукционный дом "Литфонд" проведет торги, на которых будут представлены редкие награды, включая золотой орден Святого Георгия I степени, оцененный минимум в 10 миллионов рублей.

Данный орден изготовлен из золота 56-й пробы и оснащен клеймом Петербургской пробирной палаты. Для подтверждения подлинности предоставляется заключение эксперта, аккредитованного Министерством культуры РФ.

Помимо основного лота, участникам торгов предложат капитульный экземпляр золотого знака ордена Святого Георгия III степени производства 1861 года стоимостью от 2,5 миллиона рублей, аналогичную награду той же степени, сохранившуюся вместе с оригинальными ленточками (1860–1870 годы), за которую стартовая цена составляет 2,8 миллиона рублей.

Также среди представленных предметов аукциона — золотой знак ордена Святой Анны II степени с короной и мечами (начиная от 1,5 млн рублей), капитульная звезда Святого Владимира I степени из серебра с мечами (за такую же сумму), а также золотой знак ордена Святой Анны I степени с рубиновыми вставками, минимальная ставка которого установлена в размере одного миллиона рублей.

Ранее мы сообщили о том, что книгу Хармса с рисунками Юдина продали на торгах "Литфонда" в Петербурге.

Фото: аукционный дом "Литфонд"