В Амстердаме обнаружили ранее неизвестную работу Рембрандта

Исследователи Государственного музея Амстердама обнаружили ранее неизвестную работу голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Речь идет о картине "Видение Захарии в храме". Эта работа находилась в частной коллекции. Работники музея проанализировали стилистические сходства картины и подтвердили подлинность произведения. Отмечается, что техника рисования и наложение слоев краски, использованной при создании изображения, сопоставимы с другими ранними работами художника.

Исследователи считают, что "Видение Захарии в храме" полностью соответствует картинам Рембрандта того же периода, когда ему было 27 лет. Картину выставят в Государственном музее Амстердама 4 марта. Ее передадут в долгосрочную аренду учреждения.

Фото: pxhere.com