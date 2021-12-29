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Мишустин заявил, то инфраструктура в Арктике позволяет реализовывать масштабные научные задачи

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Мишустин сказал, что Северный и Южный полюса представляют большой интерес для науки.

Премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с главой Росгидромета Игорем Шкмаковым заявил, что создаваемая Россией в Арктике инфраструктура позволяет реализовывать там масштабные научные, а также исследовательские задачи.

Мишустин также сказал, что для науки и наблюдений за климатическими изменениями могут быть интересны Северный и Южный полюса.

Во время встречи с главой Росгидромета Мишустин также заявил, что ведомство должно и дальше расширять связи с мировым научным сообществом. Росгидромет должен доносить позицию России до международных организаций, а также стран, участвующих в мировой повестке.

Фото и видео: Правительство России

 

Теги: инфраструктура в арктике, премьер-министр михаил мишустин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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