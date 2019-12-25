Новым гендиректором "Теплосети Санкт-Петербурга" стал Вадим Бравве

Профессиональную карьеру специалист начал в 2009 году, занимая управленческие позиции в сферах электроэнергетики и теплоэнергетики на территориях Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

С 1 июля обязанности генерального директора акционерного общества "Теплосеть Санкт-Петербурга" возложены на Вадима Бравве, сменившего прежнего руководителя Игоря Стренадко, который перешел на позицию главного инженера компании.

Вадим Бравве родися 2 июня 1975 года в Ленинграде. Получил высшее экономическое образование , окончив факультет мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета в 1997 году.

Профессиональную карьеру специалист начал в 2009 году, занимая управленческие позиции в сферах электроэнергетики и теплоэнергетики на территориях Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Москвы. В 2019 году был назначен первым заместителем гендиректора по сбыту АО "ТЭК СПб", а спустя шесть лет, 21 мая 2025 года, возглавил компанию в качестве генерального директора. За вклад в развитие энергетического комплекса удостоен благодарности губернатора Санкт-Петербурга и ряда наград.

Игорь Стренадко посвятил отечественной энергосистеме свыше четырех десятилетий трудовой деятельности, пройдя путь профессионального роста от простого участкового мастера до руководителя высшего звена. Сегодня он исполняет обязанности первого заместителя генерального директора — главного инженера АО "ТЭК СПб". Заслуги профессионала отмечены правительственными поощрениями, включая благодарность губернатора Санкт-Петербурга и почётные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"