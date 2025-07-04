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С побережья Черного моря собрали свыше 167 тыс. тонн загрязненного песка и грунта

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Всего с начала работ очистили 673,3 км берега.

С побережья Черного моря собрали свыше 167 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили 673,3 км берега. Кроме того, в 10 спецорганизаций вывезли свыше 152 тыс. тонн. При мониторинге берега новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что в России запретили выгуливать собак на пляжах.

Видео: МЧС России

Теги: грунт, мчс россии, нефтепродукты, песок, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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