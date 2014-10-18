Беглов поздравил спасателей Петербурга с 35-летием МЧС России

Глава города отметил, что пожарно-спасательная служба Северной столицы — одна из лучших в стране.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников и ветеранов спасательных служб с их профессиональным праздником и 35-й годовщиной со дня образования МЧС России.

В своём обращении губернатор напомнил, что 27 декабря 1990 года был создан Российский корпус спасателей — предшественник современного МЧС, которое продолжило традиции пожарной охраны и гражданской обороны страны.

Быть спасателем — призвание, которое требует силы духа, отваги, профессионализма, готовности незамедлительно принимать единственно верные решения. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава Северной столицы отметил, что пожарно-спасательная служба Петербурга, в состав которой входят 23 подразделения городской противопожарной службы и 49 подразделений федеральной противопожарной службы, является одной из лучших в России по уровню подготовки личного состава и оснащению техникой. В текущем году введена в строй новая пожарная часть в Выборгском районе и закуплено около 40 единиц новой техники. Продолжается строительство трёх депо — в Парголово, Ручьях и Комарово. На 2026 год запланировано строительство станции в посёлке Сапёрный.

Ранее Piter.TV сообщал, что пожар в Кировском районе тушили по повышенному рангу.

Фото: Telegram / МЧС России