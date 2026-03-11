Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

В Казани потушили пожар на складе косметики и парфюмерии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 11 марта на улице Родины. Поступило сообщение о пожаре в складском здании. Площадь огня составила 3 000 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений 20 человек вышли из здания самостоятельно. Информации о пострадавших нет.

Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали возгорание. Бесперебойную подачу воды обеспечил пожарный гидрант, расположенный в 140 метрах от места происшествия. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

Видео: МЧС России