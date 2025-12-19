Глава МИД РФ выступил на заседании ОЧЭС.

Европейские государства "настырно продираются" на территорию Черноморского региона, игнорируя при этом Организацию черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в комментарии для новостной программы "Итоги недели", фрагмент которого показан в эфире телеканала НТВ. Дипломат заметил, что страны-члены Коллективного Брюсселя до недавнего времени считали себя имеющими право влезть во все процессы, а также претендовать на главенствующую роль.

Европа настырно продирается в Черноморский регион, игнорируя имеющуюся Организацию черноморского сотрудничества. То же самое относится и к Арктике. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: ОБСЕ подошла к реальной угрозе саморазрушения.

Фото: МИД России