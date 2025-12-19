Европейские государства "настырно продираются" на территорию Черноморского региона, игнорируя при этом Организацию черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в комментарии для новостной программы "Итоги недели", фрагмент которого показан в эфире телеканала НТВ. Дипломат заметил, что страны-члены Коллективного Брюсселя до недавнего времени считали себя имеющими право влезть во все процессы, а также претендовать на главенствующую роль.
Европа настырно продирается в Черноморский регион, игнорируя имеющуюся Организацию черноморского сотрудничества. То же самое относится и к Арктике.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Фото: МИД России
