Лавров: ОБСЕ подошла к реальной угрозе саморазрушения

В Москве прошла встреча с генсеком ОБСЕ и главой МИД Швейцарии.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оказалась в настоящее время в глубоком кризисе и подошла к реальной угрозе саморазрушения. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров во время открытия рабочих переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу. Мероприятие проводится в Москве. Чиновник отметил, что причина таких негативных процессов в ОБСЕ является достаточно простой. Речь идет о том, что руководство большинства западных государств отказалось от высоких принципов которые изначально закладывались в Хельсинкский заключительный акт и последующих декларациях принимавшихся на базе саммитов ОБСЕ.

Не буду даже подробно останавливаться на примерах того, как ОБСЕ оказалась в нынешней ситуации глубочайшего кризиса, подошла к реальной угрозе саморазрушения. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: ЕС пытается вредить ЕАЭС "по полной программе".

Фото и видео: МИД России