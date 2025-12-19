Глава МИД России рассказал о попытках Евросоюза надавить на региональное экономическое объединение.

Европейский союз не взаимодействует с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), при этом пытаясь всячески навредить работе "пятерки". Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в Москве на итоговой пресс-конференции с журналистами за 2025 год. Чиновник заметил, что предложение Москвы и Минска по обеспечению региональной безопасности и большом евразийском партнерстве с участием всех государств на континенте говорит о том, что двери туда будут открыты и для стран коллективного Брюсселя.

ЕС с ЕАЭС не взаимодействует, но пытается вредить ЕАЭС по полной программе, в том числе всем декларируя, что участие в Евросоюзе должно быть приоритетом для всех, кто хочет нормально развиваться, кто думает о своем народе. Сейчас так же Армению обхаживают, как вы знаете, и целый ряд других примеров. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД России добавила, что на трех ежегодных минских конференциях по евразийской безопасности регулярно работают министры иностранных дел Венгрии, а также официальные представители Словакии. Сергей Лавров надеется, что в 2026 году количество западных участников на мероприятии вырастет.

Фото и видео: МИД России