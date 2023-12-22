В МИД России оценили документ, который одобрен Верховной радой и подписан президентом Украины.

Новый закон о всеобщей мобилизации на территории Украины, подписанный лидером киевского режима Владимиром Зеленским, "уничтожил права украинцев". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уверена в том, что документ поспособствует росту уровня коррупции в стране и лишь сильнее расколет общество изнутри. В России дипломаты отметили, что речь идет о самом страшном, чудовищном и диком мобилизационном документе, который никак не поможет ВСУ пополнить свои ряды.

16 апреля Зеленский подписал чудовищный с точки зрения людей на Украине, бесчеловечный закон об ужесточении мобилизации, который уничтожает права украинцев. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: украинцы штурмуют посольства, чтобы обменять паспорта.

Фото и видео: МИД России