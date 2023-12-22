В МИД РФ оценили последствия одобренного властями киевского режима закона о мобилизации на Украине.

Украинские граждане штурмуют посольства для того, чтобы обменять свои паспорта. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что такая обстановка сложилась с дипломатическими миссиями киевского режима, находящимися за пределами страны, после того, как лидер государства Владимир Зеленский подписал нашумевший закон о всеобщей мобилизации населения. Мария Захарова пояснила, что люди стремятся как можно быстрее обменять свои гражданские паспорта для того, чтобы потом больше не возвращаться домой.

За рубежом Украины паника. Уже образовались километровые очереди испуганных граждан Украины, которые штурмуют посольства, чтобы успеть до вступления закона в силу 16 мая обновить свои паспорта и не возвращаться на территорию Украины. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ не получала приглашения на 80-летие высадки в Нормандии.

Фото и видео: МИД России