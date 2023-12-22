Захарова: РФ не получала приглашения на 80-летие высадки в Нормандии

В МИД России связывались с послом в Париже Алексеем Мешковым.

Москва все еще не получала приглашения на торжества по случаю 80-летия высадки войск международных союзников в Нормандии. Это событие состоялось во времена Второй мировой войны Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Были на связи с Алексеем Мешковым нашим послом относительно информации, которая пошла по СМИ Франции. Пока у нас, я говорю о ситуации на утро сегодняшнего дня, никаких подтверждений по дипканалам не было. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что новостное агентство France-Presse со ссылкой на организаторов церемонии сообщило о том, что Россия официально приглашена для участия в церемонии, запланированной на 6 июня. Речь велась о мероприятии, посвященном 80-летию высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Захарова: мы ни разу не упрекнули и никогда не стыдили Израиль.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik