В МИД РФ оценили призыв посла Симоне Гальперин к Москве.

Мария Захарова объяснила свой ответ израильскому послу Симоне Гальперин на призыв иностранки к Москве осудить воздушный удар Ирана по территории еврейского государства. Российская чиновница напомнила коллеге о тм, что Израиль так и не осудил ни одну атаку, которую киевский режим нанес по регионам РФ. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. В МИД РФ заметили, что вопрос касается двойных стандартов.

Вот эти же эталонные системы должны применять к себе и жить по этой же шкале. И вот тогда мы поймем, и мы почувствуем, и мы поверим в то, что все требования, которые предъявляются ко всему миру, они справедливы, потому что они применимы в первую очередь к ним самим. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что власти Израиля ни разу не осудили действия киевского режима, но при этом Россия никогда не жаловалась на это, не упрекала еврейское руководство, не кричали и не требовали, но при этом страна информировала иностранных коллег. Мария Захарова заметила, что сведения отправляли не только сотрудники МИД, но и сами граждане Израиля, являющиеся "антифашистами".

"Международно-правовой коллапс". Захарова о событиях на Ближнем Востоке.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik