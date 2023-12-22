Рублев вышел в финал "Мастерса" в Мадриде

Россиянин обыграл американца Тейлора Фрица.

Вторая ракетка России Андрей Рублев стал первым финалистом теннисного турнира серии "Мастерс", организованного в испанском городе Мадрид. Общий призовой фонд данного международного состязания в 2024 году составляет более 7,8 миллиона евро. В полуфинале соревнований спортсмен переиграл американского представителя Тейлора Фрица. Игра завершилась с результатом 6:4, 6:3. Встреча между оппонентами на корте продолжалась 1 час 12 минут. В финале турнира Андрей Рублев встретится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссим. Иностранец стал вторым финалистом турнира серии "Мастерс после того, как его соперник из Чехии Иржи Легечка отказался от конкурентной борьбы из-за травмы.

Медведев вышел в четвертый раунд "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV