Медведев вышел в четвертый раунд "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Россиянин обыграл Себастьяна Корду.

Российский представитель Даниил Медведев обыграл американского спортсмена Себастьяна Корду в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" в американском городе Индиан-Уэллсе. Общий призовой фонд международного состязания составляет 9,5 миллиона долларов. Встреча на корте между оппонентами завершилась с результатом 6:4, 5:7, 6:3 в пользу россиянина. Теннисист посеян под четвертым номером. У его соперника был 29 номер посева. Соперники провели на корте 2 часа 31 минуту. В следующем круге Даниил Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым.

Рублев победил Маррея на турнире в Индиан-Уэллсе.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV