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Рублев победил Маррея на турнире в Индиан-Уэллсе

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Россиянин вышел в третий круг состязания.

Российский представитель Андрей Рублев вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс", проводимого в американском Индиан-Уэллсе. Общий призовой фонд данного мероприятия в 2024 году составляет 9,5 миллионов долларов. В матче второго круга спортсмен, посеянный под пятым номером, обыграл бывшую первую ракетку мира, британского оппонента Энди Маррея с результатом 7:6 (7:3), 6:1. Продолжительность матча между сторонами составила 1 час 49 минут. В следующем раунде 26-летний Рублев встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atr, андрей рублев, индиан-уэллс, мастерс, третий круг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Спорт, Теннис,

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