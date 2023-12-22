Рублев победил Маррея на турнире в Индиан-Уэллсе

Россиянин вышел в третий круг состязания.

Российский представитель Андрей Рублев вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс", проводимого в американском Индиан-Уэллсе. Общий призовой фонд данного мероприятия в 2024 году составляет 9,5 миллионов долларов. В матче второго круга спортсмен, посеянный под пятым номером, обыграл бывшую первую ракетку мира, британского оппонента Энди Маррея с результатом 7:6 (7:3), 6:1. Продолжительность матча между сторонами составила 1 час 49 минут. В следующем раунде 26-летний Рублев встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV