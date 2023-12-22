Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка не смогла выиграть у американки Кэти Волынец.

Российская представительница Мирра Андреева не смогла пробиться во второй круг международного турнира категории WTA 1000 в американском штате Индиан-Уэллс. Общий призовой фонд которого в 2024 году превышает 9,2 миллиона долларов. В матче первого круга 16-летняя теннисистка уступила американской оппонентке Кэти Волынец с результатом 5:7, 5:7. Спортсменки провели друг с другом на корте 2 часа 7 минут.

Напомним, что в настоящее время россиянка Мирра Андреева занимает 38-е место в профессиональном рейтинге WTA, а Волынец находится в списке на 131-ой позиции. В матче второго круга Волынец выступит против представительницы Туниса Онс Жабер, посеянной под шестым номером.

Андреева проиграла Крейчиковой в четвертом круге Australian Open.

Фото и видео: YouTube / MH TV 24