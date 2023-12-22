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Андреева проиграла Крейчиковой в четвертом круге Australian Open

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Встреча продолжалась два часа.

Российская теннисистка Мирра Андреева завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии, первом в сезоне турнире Большого шлема.

Соперницей 47-й ракетки мира в матче четвертого круга была чешская спортсменка Барбора Крейчикова. Андреева уступила со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась два часа.

В четвертьфинале Australian Open Крейчикова сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Ранее мы сообщали, что Хачанов уступил в четвертом круге Australian Open.

Видео: X / #AusOpen

Теги: australian open, wta, барбора крейчикова, мирра андреева
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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