Андреева проиграла Крейчиковой в четвертом круге Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии, первом в сезоне турнире Большого шлема.
Соперницей 47-й ракетки мира в матче четвертого круга была чешская спортсменка Барбора Крейчикова. Андреева уступила со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась два часа.
В четвертьфинале Australian Open Крейчикова сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Ранее мы сообщали, что Хачанов уступил в четвертом круге Australian Open.
Видео: X / #AusOpen
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все