Комздрав: Иммунитет к коронавирусу сформировался у 65% петербуржцев

Петербург достиг отметки в 65% жителей с защитой от коронавируса. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Общая доля людей, которых можно отнести к иммунной прослойке, уже превышает 65%.
Дмитрий Лисовец, председатель Комздрава
Лисовец уточнил, что к этим 65% людей относят переболевших и вакцинированных хотя бы одной дозой вакцины.
Также стало известно, что в ТРК "Галерея" откроется пункт вакцинации на 1000 человек в день.
Фото: pexels
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