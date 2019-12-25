Комздрав: Иммунитет к коронавирусу сформировался у 65% петербуржцев

Об этом журналистам рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Петербург достиг отметки в 65% жителей с защитой от коронавируса. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Общая доля людей, которых можно отнести к иммунной прослойке, уже превышает 65%. Дмитрий Лисовец, председатель Комздрава

Лисовец уточнил, что к этим 65% людей относят переболевших и вакцинированных хотя бы одной дозой вакцины.

Также стало известно, что в ТРК "Галерея" откроется пункт вакцинации на 1000 человек в день.

Фото: pexels