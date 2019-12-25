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Комздрав: Иммунитет к коронавирусу сформировался у 65% петербуржцев
Сегодня, 12:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Комздрав: Иммунитет к коронавирусу сформировался у 65% петербуржцев

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Об этом журналистам рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Петербург достиг отметки в 65% жителей с защитой от коронавируса. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Общая доля людей, которых можно отнести к иммунной прослойке, уже превышает 65%.

Дмитрий Лисовец, председатель Комздрава

Лисовец уточнил, что к этим 65% людей относят переболевших и вакцинированных хотя бы одной дозой вакцины.

Также стало известно, что в ТРК "Галерея" откроется пункт вакцинации на 1000 человек в день.

Фото: pexels

Теги: иммунитет, коронавирус
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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