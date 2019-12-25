В ТРК "Галерея" откроется пункт вакцинации на 1000 человек в день

Даты открытия пункта вакцинации не известны.

Крупнейший пункт вакцинации в Петербурге откроется в "Галерее". С таким заявлением выступил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Самый крупный городской пункт вакцинации появится в торговом центре около Московского вокзала.

Власти занимаются запуском пункта, он будет рассчитан на 1000 человек в день. Для сравнения, шатер в парке 300-летия Петербурга способен принять до 50 человек в день.

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