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В ТРК "Галерея" откроется пункт вакцинации на 1000 человек в день
Сегодня, 12:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ТРК "Галерея" откроется пункт вакцинации на 1000 человек в день

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Даты открытия пункта вакцинации не известны.

Крупнейший пункт вакцинации в Петербурге откроется в "Галерее". С таким заявлением выступил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Самый крупный городской пункт вакцинации появится в торговом центре около Московского вокзала.

Власти занимаются запуском пункта, он будет рассчитан на 1000 человек в день. Для сравнения, шатер в парке 300-летия Петербурга способен принять до 50 человек в день.

Фото: pexels

 

Теги: вакцинация, галерея
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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kabir43
Сегодня 12:35

a car colided on the kola highway.1000 people a day thats fine

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