В ТРК "Галерея" откроется пункт вакцинации на 1000 человек в день

Крупнейший пункт вакцинации в Петербурге откроется в "Галерее". С таким заявлением выступил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Самый крупный городской пункт вакцинации появится в торговом центре около Московского вокзала.
Власти занимаются запуском пункта, он будет рассчитан на 1000 человек в день. Для сравнения, шатер в парке 300-летия Петербурга способен принять до 50 человек в день.
Фото: pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
a car colided on the kola highway.1000 people a day thats fine