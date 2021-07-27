В Петербурге начал работу первый шатер для вакцинации от коронавируса

Нестандартный медицинский пункт расположили в Парке 300-летия.

Во вторник, 27 июля, в Петербурге начал работу необычный пункт вакцинации: шатер расположили в Парке 300-летия и оснастили необходимым для медиков оборудованием, передает корреспондент Piter.tv с места. Внутри стоит холодильник для хранения препаратов, есть бокс для оказания первой медицинской помощи, кушетки и приборы для измерения давления и температуры.

Найти шатер несложно: он стоит на Центральной аллее у главного входа в парк. Медики дежурят там каждый день с часу дня до семи часов вечера. Вакцинацию проводят мобильные бригады поликлиник Приморского района. Проектом занялась компания IMS ystems.

Врач городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной рассказал корреспонденту Piter.tv, что для вакцинации потребуется паспорт, СНИЛС и полис ОМС, однако в процедуре не откажут, если какого-то документа нет. В шатре находятся два медицинских работника, нагрузка в день будет составлять около 50 человек. Единовременно в шатре могут находится четыре пациента. Следующую открытую точку вакцинации планируют установить у станции метро "Приморская", у дома №34 по улице Одоевского.

Перед тем, как ставить прививку, медики проверяют процент насыщения крови кислородом, температуру и давление. Получив допуск и подписав документы о соглашении на вакцинирование любой желающий может сделать прививку.

Основной причиной вакцинирования жители, пришедшие к шатру, в диалоге с нашим корреспондентом назвали требованием работодателя, однако есть и те, кто стремиться обезопасить себя от опасного вируса.

Ранее мы писали, что в Петербурге по-прежнему снижается суточная заболеваемость коронавирусом.

Видео: Мария Ильина / Piter.tv