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В Петербурге по-прежнему снижается суточная заболеваемость коронавирусом
Сегодня, 13:55
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В Петербурге по-прежнему снижается суточная заболеваемость коронавирусом

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На протяжении двух недель число заболевших не превышает 2 тыс. человек.

В Петербурге наблюдается снижение суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом 27 июля сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. 

Так, за сутки COVID-19 был обнаружен у 1 923 человека, ещё 1 918 петербуржцев выздоровели. В городе уменьшается и число летальных исходов. Согласно данным на 26 июля, от коронавируса умерли 70 петербуржцев. За сутки же коронавирус не победили 62 человека. 

С начала пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 521 052 человека, 495 766 человек выздоровели и 18 972 человека умерли от ковида. 

Также за сутки на COVID-19 обследовали 19700 петербуржцев. Операторы обработали 25227 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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