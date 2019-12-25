В Петербурге еще 1929 человек официально заболели коронавирусом

За последние сутки в Петербурге выявили 1 929 новых заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.
Еще 1 298 человек выписали по выздоровлению, 70 скончались. До этого на протяжении месяца количество смертельных случаев в сутки держалось на уровне 100.
Общее количество зарегистрированных случаев заболевания за все время достигло 519 129.
Как узнал Piter.TV, большинство петербуржцев против введения QR-кодов. Идею создать covid-free зоны поддерживают 27% респондентов.
Фото: Unplash
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