В Петербурге еще 1929 человек официально заболели коронавирусом

Общее количество случаев за все время близится к 520 тыс.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 929 новых заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Еще 1 298 человек выписали по выздоровлению, 70 скончались. До этого на протяжении месяца количество смертельных случаев в сутки держалось на уровне 100.

Общее количество зарегистрированных случаев заболевания за все время достигло 519 129.

Как узнал Piter.TV, большинство петербуржцев против введения QR-кодов. Идею создать covid-free зоны поддерживают 27% респондентов.

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