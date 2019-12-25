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В Петербурге еще 1929 человек официально заболели коронавирусом
Сегодня, 11:24
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В Петербурге еще 1929 человек официально заболели коронавирусом

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Общее количество случаев за все время близится к 520 тыс.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 929 новых заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Еще 1 298 человек выписали по выздоровлению, 70 скончались. До этого на протяжении месяца количество смертельных случаев в сутки держалось на уровне 100. 

Общее количество зарегистрированных случаев заболевания за все время достигло 519 129.

Как узнал Piter.TV, большинство петербуржцев против введения QR-кодов. Идею создать covid-free зоны поддерживают 27% респондентов. 

Фото: Unplash

Теги: коронавирус, новые случаи, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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