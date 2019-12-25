Некоторые петербуржцы поддержали идею создания covid-free зон и QR-кодов

В целом горожане настроены против введения QR-кода.

В понедельник, 26 июля, служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru поделилась с Piter.tv результатами исследования, в котором респонденты (соискатели) делились мнением о введении ovid-free зон в городе и распространение QR-кода на посещение фитнес клубов, салонов красоты и культурных мероприятий.

Только 27% опрошенных петербуржцев поддержали идею с QR-кодами и covid-free зонами и уверены, что это поможет улучшить ситуацию в городе. Абсолютно не поддерживают эту идею – 41% респондентов, еще 17% скорее против, чем за.

В случае, если для посещения заведения потребуется специальный код, от посещения фитнес-клубов точно не откажется 25% петербуржцев (точно откажется 42%), посещать салоны красоты продолжат 26% петербуржцев (точно откажется 39%), а 30% горожан продолжат ходить на культурные мероприятия (точно откажется 36%). Эксперты отметили, что чаще отказывались юристы и логисты, а вот представители из сферы маркетинга и образования не готовы к отказу даже при введении QR-кодов.

Ко всему прочему, 29% опрошенных уже сделали прививку, 8% уже записаны на вакцинацию, лишь 8% сделают прививку в том случае, если QR-код распространится. Чуть больше четверти респондентов (27%) поддерживают инициативы властей. Уточняется, что чем старше респондент, тем выше доля тех, кто согласен с данной инициативой.

Ранее мы писали, что почти 2 тыс. жителей Петербурга заболели коронавирусом за прошедшие сутки.

Фото: pexels