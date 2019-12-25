  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Почти 2 тыс. жителей Петербурга заболели коронавирусом за прошедшие сутки
Сегодня, 11:50
107
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Почти 2 тыс. жителей Петербурга заболели коронавирусом за прошедшие сутки

0 0

Победить инфекцию смогли 1 929 пациентов из Северной столицы.

За минувшие сутки в России зафиксировали 24 тыс. случаев заражения COVID-19. Почти 10% больных не имели симптомов инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

В Петербурге болезнь обнаружили у 1 934 человек. В Ленобласти - у 244. Москва продолжает занимать первое место в печальной статистике - здесь коронавирус выявили у 3,4 тыс. пациентов. В Подмосковье недуг подхватили более 2 тыс. граждан. 

За последние 24 часа из больниц Северной столицы выписали почти 2 тыс. пациентов. Всего в стране победили коронавирус за этот же период времени 18,6  тыс. человек. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге за неделю сократилось число госпитализаций с ковидом на 30%.

Фото: Piter.tv

Теги: ковид, пандемия, статистика, число заболевших петербург
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Бактыгулова Айганыш
Сегодня 12:28

Очень жаль много люди дай бог здоровья 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии