Почти 2 тыс. жителей Петербурга заболели коронавирусом за прошедшие сутки

Победить инфекцию смогли 1 929 пациентов из Северной столицы.

За минувшие сутки в России зафиксировали 24 тыс. случаев заражения COVID-19. Почти 10% больных не имели симптомов инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

В Петербурге болезнь обнаружили у 1 934 человек. В Ленобласти - у 244. Москва продолжает занимать первое место в печальной статистике - здесь коронавирус выявили у 3,4 тыс. пациентов. В Подмосковье недуг подхватили более 2 тыс. граждан.

За последние 24 часа из больниц Северной столицы выписали почти 2 тыс. пациентов. Всего в стране победили коронавирус за этот же период времени 18,6 тыс. человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге за неделю сократилось число госпитализаций с ковидом на 30%.

Фото: Piter.tv