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В Петербурге за неделю сократилось число госпитализаций с ковидом на 30%
Сегодня, 14:57
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В Петербурге за неделю сократилось число госпитализаций с ковидом на 30%

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С 18 по 24 июля в стационар попали 3750 инфицированных - это на 19,9% меньше, чем неделей ранее.

В субботу, 24 июля, стало известно, что в Петербурге на 30% снизилось количество госпитализаций за неделю. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению. 

Так, за минувшие сутки зарегистрировали 455 госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией, когда неделю назад эта цифра составляла 658. Доля тяжелых больных в стационарах составляет 19%.

Отметим, что с 18 по 24 июля в стационар попали 3750 инфицированных - это на 19,9% меньше, чем неделей ранее. К неинвазивной ИВЛ подключены 236 человек, к инвазивной - 155. Коечный фонд Петербурга свободен на 34%. 

Ранее мы писали, что за последние сутки коронавирус выявили у 1 937 петербуржцев.

Фото: Piter.tv 

Теги: госпитализация, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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