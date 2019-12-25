В Петербурге за неделю сократилось число госпитализаций с ковидом на 30%

С 18 по 24 июля в стационар попали 3750 инфицированных - это на 19,9% меньше, чем неделей ранее.

В субботу, 24 июля, стало известно, что в Петербурге на 30% снизилось количество госпитализаций за неделю. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

Так, за минувшие сутки зарегистрировали 455 госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией, когда неделю назад эта цифра составляла 658. Доля тяжелых больных в стационарах составляет 19%.

Отметим, что с 18 по 24 июля в стационар попали 3750 инфицированных - это на 19,9% меньше, чем неделей ранее. К неинвазивной ИВЛ подключены 236 человек, к инвазивной - 155. Коечный фонд Петербурга свободен на 34%.

Ранее мы писали, что за последние сутки коронавирус выявили у 1 937 петербуржцев.

Фото: Piter.tv