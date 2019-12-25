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За последние сутки коронавирус выявили у 1 937 петербуржцев
Сегодня, 12:39
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За последние сутки коронавирус выявили у 1 937 петербуржцев

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Днем ранее болезнь обнаружили у 1940 жителей города.

Еще 1937 человек заболели COVID-19 в Петербурге. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 24 июля.

Вылечиться от недуга смогли за этот же период времени почти 2 тыс. горожан. Не смогли справиться с вирусом 73 пациента. 

На первом месте по числу зараженных традиционно остается Москва - 3 376 человек. Вторую строчку в печальной статистике занимает Подмосковье, где заболели 2 тыс. граждан. На третьей позиции остается Петербург. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что у пожилого пациента с ковидом нашли сумку с боеприпасами.

Фото: Piter.tv

Теги: ковидная статистика, коронавирус, новые случаи covid-19, пандемия петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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