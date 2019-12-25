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У пожилого пациента с ковидом нашли сумку с боеприпасами
Сегодня, 11:55
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У пожилого пациента с ковидом нашли сумку с боеприпасами

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Оружие увидела охрана при досмотре.

В Боткинскую больницу поступил пациент, у которого обнаружили боеприпасы в сумке. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Пенсионер с жалобами на коронавирус прибыл в медицинское учреждение вместе с женой. В пакете с вещами охрана обнаружила у 79-летнего пациента "Сигнал охотника", пять самодельных пистолетов и патроны. Поговорить о случившемся с дедушкой не получилось - вместе с супругой их срочно направили в реанимацию. 

По словам сына вооруженного пациента, старик занимается охотой. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что семилетнего сына Стаса Пьехи выписали из больницы после избиения. 

Фото: Pexels

Теги: боткинская больница, оружие, пациент с боеприпасами, пенсионер с оружием
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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