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За сутки на COVID-19 обследовали 19700 человек
Сегодня, 10:16
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За сутки на COVID-19 обследовали 19700 человек

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По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19698 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 25227 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

По последней информации, в Петербурге от коронавируса ревакцинировались 769 человек. С начала массовой вакцинации в городе первично привито 1 267 441 человек. Из них 906 133 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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