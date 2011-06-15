За сутки на COVID-19 обследовали 19700 человек

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19698 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 25227 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

По последней информации, в Петербурге от коронавируса ревакцинировались 769 человек. С начала массовой вакцинации в городе первично привито 1 267 441 человек. Из них 906 133 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Фото: Piter.TV