В Петербурге от COVID-19 ревакцинировались более 700 человек

За сутки повторно привились 10 человек. Закончили цикл ревакцинации 33 человека.

В Петербурге от коронавируса ревакцинировались 769 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 26 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, за сутки первично от COVID-19 привились 2922 человека, вторично вакцинировались 3834 петербуржца. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 267 441 человек, из них 906 133 человека полностью завершили цикл вакцинации.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 1 217 187 человек предпочли вакцину "Спутник V", 27 359 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 22 895 петербуржцев привились вакциной "КовиВак".

В городе также уменьшается число летальных исходов. Так, за сутки от коронавируса умерли 70 петербуржцев, 1 929 человек заболели ковидом и ещё 1 298 человек выздоровели.

Фото: Piter.tv