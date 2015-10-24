Оперштаб по борьбе с ковидом временно скроет данные об уровне коллективного иммунитета

Специалисты хотят сформировать новую методологию расчета уровня коллективного иммунитета.

Стало известно, что федеральный штаб по борьбе с коронавирусом не будет публиковать данные об уровне коллективного иммунитета в России. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили на сайте "Стопкоронавирус.рф".

В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета, публикация данных на "Стопкоронавирус.рф" приостанавливается до формирования новой методологии расчёта уровня коллективного иммунитета — следует из сообщения.

Ранее коллективный иммунитет рассчитывали с моделью, которую создали в период распространения исходного штамма коронавируса. В связи с появлением новых мутаций инфекции, параметры, формирующие данный показатель, придётся пересмотреть.

Новые симптомы коронавируса перечислили в Боткинской больнице. В целом болезнь не протекает в такой тяжелой форме, как в начале пандемии.

Фото: Piter.tv