Новые симптомы коронавируса перечислили в Боткинской больнице

В целом болезнь не протекает в такой тяжелой форме, как в начале пандемии.

Новый подъём заболеваемости COVID-19 всё реже сопровождается серьезными последствиями для здоровья пациентов. Об этом сообщила заместитель главного врача больницы имени С. П. Боткина Мария Вашукова.

По словам специалиста, заболевшие гораздо реже сталкиваются с потерями обоняния и вкуса. Более характерны стали слабость и интоксикация организма, при этом температура тела не повышается насколько сильно, как у пациентов в начале пандемии.

Кроме того, постепенно исчезают случаи поражения лёгких в анамнезе. Вместо них наблюдаются бронхообструкции. В целом заболевание уже не носит такой тяжелой формы, как год или два назад, подчеркнула Вашукова. Большинство пациентов проводят в больнице чуть больше недели, и лишь в крайних случаях госпитализация затягивается на месяц и более.

Ранее мы сообщили о том, что за сутки в Петербурге обнаружили почти 4 тыс. случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV