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За сутки в Петербурге обнаружили почти 4 тыс. случаев коронавируса
Сегодня, 12:55
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За сутки в Петербурге обнаружили почти 4 тыс. случаев коронавируса

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В городе госпитализированы 74 человека, 3 752 пациента выписаны по выздоровлению, 14 – умерли.

Число заражений COVID-19 в Петербурге продолжает неуклонно расти. За прошедшие сутки был зафиксирован 3 881 новый случай заболеваемости. Об этом свидетельствуют новые данные оперштаба.

В городские больницы за указанный период доставлено 274 человека. Кроме того, 3 752 полностью выздоровели, 14 –  умерли. В общей сложности с начала пандемии болезнью заразились 1 600 492 петербуржца, 1 536 770 человек поправились. Число летальных исходов за 2 года достигло 34 495 случаев. 

Отмечается, что Северная столица стала второй в списке регионов с наибольшим суточным приростом заболеваемости коронавирусом. На первом месте оказалась российская столица, где за это же время зафиксировано 10 241 новых случаев. Кроме того, в тройку входит Московская область с 1 968 новых пациентов.

Ранее эксперт оценил шансы полноценного возвращения масочного режима в Петербург.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, пандемия 2022, санкт-петербург, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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