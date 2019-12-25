За сутки в Петербурге обнаружили почти 4 тыс. случаев коронавируса

В городе госпитализированы 74 человека, 3 752 пациента выписаны по выздоровлению, 14 – умерли.

Число заражений COVID-19 в Петербурге продолжает неуклонно расти. За прошедшие сутки был зафиксирован 3 881 новый случай заболеваемости. Об этом свидетельствуют новые данные оперштаба.

В городские больницы за указанный период доставлено 274 человека. Кроме того, 3 752 полностью выздоровели, 14 – умерли. В общей сложности с начала пандемии болезнью заразились 1 600 492 петербуржца, 1 536 770 человек поправились. Число летальных исходов за 2 года достигло 34 495 случаев.

Отмечается, что Северная столица стала второй в списке регионов с наибольшим суточным приростом заболеваемости коронавирусом. На первом месте оказалась российская столица, где за это же время зафиксировано 10 241 новых случаев. Кроме того, в тройку входит Московская область с 1 968 новых пациентов.

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Фото: Piter.TV