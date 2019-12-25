Эксперт оценил шансы полноценного возвращения масочного режима в Петербург

Как подчеркнул профессор Владимир Тимченко, такие противоэпидемиологические мероприятия эффективны в совокупности с другими факторами защиты.

Недавно губернатор Петербурга Александр Беголов призвал горожан вернуться к использованию масок в общественных местах. Насколько эффективны средства СИЗ в нынешних условиях и помогут ли они в сочетании с другими противоэпидемиологическими мероприятиями, рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней у детей Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, профессор Владимир Тимченко в беседе с spb.aif.ru.

Эксперт отметил, что власти и органы Санэпиднадзора могут ввести обязательное использование масок в общественных местах в связи с обострением любых ОРВИ, а также коронавирусной инфекции, к которой у населения города ещё не выработался достаточный запас коллективного иммунитета. По словам Тимченко, на финальное решение влияет ряд факторов.

Как правило, погодные факторы, климатические условия, формирование новых коллективов после отпусков, детских коллективов после каникул, - все это создает предпосылки к тому, что происходит обмен возбудителями среди различных категорий населения. В транспорте и в местах скопления людей масочный режим абсолютно оправдан. Владимир Тимченко, заведующий кафедрой инфекционных болезней у детей Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, профессор

Для окончательной стабилизации эпидемиологического процесса горожанам необходимо регулярно вакцинироваться, напомнил специалист. Он назвал прививку основой здоровья и подчеркнул, что от этого простого шага зависит уровень порционного и коллективного иммунитета населения, тем более учитывая тот факт, что дети до 12 лет не защищены от коронавируса.

Профессор также уточнил, что масочный режим эффективен в совокупности с другими профилактическими мерами. В частности, не стоит забывать по регулярное мытье рук, социальную дистанцию, проветривание помещений и обработку антисептиками.

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Фото: Piter.TV