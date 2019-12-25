Губернатор Петербурга порекомендовал носить маски в общественных местах

Беглов заявил, что пандемия не исчезла, поэтому, чтобы сократить риски заражения, необходимо носить маски в общественных местах.

В понедельник, 15 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил горожанам о необходимости соблюдать меры безопасности. Об этом он сообщил в эфире "Радио России".

Беглов заявил, что пандемия не исчезла, поэтому, чтобы сократить риски заражения, необходимо носить маски в общественных местах. Губернатор Петербурга также призвал жителей города вакцинироваться. Он отметил, что коронавирус — коварное заболевание, поэтому лучше сделать прививку и обезопасить себя, родных и коллег.

Напомним, что в ближайшее время еще два стационара начнут принимать больных коронавирусом. В ведомстве заявили, что в Петербурге есть достаточный запас коечного фонда для пациентов с коронавирусом. На данный момент развернуты 2142 инфекционных койки. На пике предыдущих волн их количество составляло 12 тысяч.

Ранее в Петербурге вновь зафиксировали более 3700 ковидом за сутки. Лидером среди регионов по количество заболевших является Москва. Петербург находится на втором месте.

Фото: Piter.tv

