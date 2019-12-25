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В Петербурге вновь зафиксировали более 3700 ковидом за сутки
Сегодня, 11:51
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В Петербурге вновь зафиксировали более 3700 ковидом за сутки

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Лидером среди регионов по количество заболевших является Москва. Петербург находится на втором месте.

В Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки в городе подтвердили заболевание еще у 3 782 людей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Напомним, что накануне новых случаев было 3 761, а по данным за 12 августа — 3 229. В целом в России за сутки выявили 25 273. Среди регионов лидирует Москва — 5734. 

Несмотря на ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку, власти не вводят ограничительные меры. Ношение масок носит рекомендательный характер. Это объясняют тем, что сейчас заболевание у большинства пациентов проходит мягче. 

На прошлой неделе стало официально известно, что в Петербурге выявили гибридный штамм коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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