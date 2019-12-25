В Роспотребнадзоре подтвердили появление "гибридного" штамма коронавируса

Он был зафиксирован в Москве и Петербурге.

В петербургском Управлении Роспотребнадзора прокомментировали информацию о появлении "гибридного" штамма коронавируса. В ведомстве подтвердили, что случаи заболевания им действительно есть, однако все пациенты перенесли болезнь в легкой форме.

Гибридный штамм объединил в себе "дельту" и "омикрон".

По состоянию на 10.08.22 в базу VGARus загружено 6 геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один – в Москве.

Этот вариант коронавируса не оказывает значимого влияния на эпидемиологическую обстановку в Петербурге и Москве. На данный момент в этих городах, как и в остальное России, превалирует сублиния "омикрона" BA.5.

На данный момент поводов для переживания, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью, нет.

В Роспотребнадзоре также отметили, что появление гибридов не является уникальным явлением. Ранее они фиксировались в разных странах, но широкого распространения не получили.

Ранее петербуржцев призвали носить маски в общественных местах.

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Фото: Piter.tv