Петербуржцев призвали носить маски в общественных местах

В городских медучреждениях насчитывается 275 тысяч комплектов вакцины "Спутник V". В городе открыт 181 прививочный пункт.

Глава Петербурга Александр Беглов призвал горожан носить маски и пройти ревакцинацию на фон всплеска заболеваний коронавирусом. Губернатор прокомментировал ситуацию в эфире Радио России.

Количество пациентов, болеющих коронавирусом, снова растет. Положительные ПЦР-тесты получили более 10 тыс. человек, а количество госпитализаций увеличилось на 31%. Развернуты 2 тыс. мест для больных, переводятся в инфекционный режим корпуса-трансформеры, построенные за два последних года. Запас коек в "красных зонах" сегодня превышает 20%, которые требует Роспотребнадзор. По словам Беглова, город справляется, но эпидемическая ситуация ухудшается.

Также глава города просит пройти ревакцинацию тех, кто делал прививку или болел коронавирусом полгода назад. В Петербурге есть 275 тыс. комплектов вакцины, открыт 181 прививочный пункт, а также 92 пункта прививок для детей и 4 мобильных пункта.

Фото: Piter.tv