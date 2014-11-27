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Петербуржцев призвали носить маски в общественных местах
Сегодня, 21:13
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Петербуржцев призвали носить маски в общественных местах

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В городских медучреждениях насчитывается 275 тысяч комплектов вакцины "Спутник V". В городе открыт 181 прививочный пункт.

Глава Петербурга Александр Беглов призвал горожан носить маски и пройти ревакцинацию на фон всплеска заболеваний коронавирусом. Губернатор прокомментировал ситуацию в эфире Радио России.

Количество пациентов, болеющих коронавирусом, снова растет. Положительные ПЦР-тесты получили более 10 тыс. человек, а количество госпитализаций увеличилось на 31%. Развернуты 2 тыс. мест для больных, переводятся в инфекционный режим корпуса-трансформеры, построенные за два последних года. Запас коек в "красных зонах" сегодня превышает 20%, которые требует Роспотребнадзор. По словам Беглова, город справляется, но эпидемическая ситуация ухудшается.

Также глава города просит пройти ревакцинацию тех, кто делал прививку или болел коронавирусом полгода назад. В Петербурге есть 275 тыс. комплектов вакцины, открыт 181 прививочный пункт, а также 92 пункта прививок для детей и 4 мобильных пункта. 

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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