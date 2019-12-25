Беглов: вестибюль станции метро "Богатырская" начали соединять с тоннелем

Строители демонтировали 67 из 846 элементов конструкции.

На станции метро "Богатырская" стартовал очередной этап строительства: рабочие приступили к стыковке перегонного тоннеля с подземным вестибюлем. Губернатор Александр Беглов рассказал в эфире программы "Петербург. Новый взгляд", на данный момент демонтировано 67 элементов конструкции из 846, предусмотренных для этого этапа работ.

Глава города также напомнил об особенностях возведения вестибюля, который строят по технологии "стена в грунте", сообщил портал "Строительный Петербург". Такая технология предполагает, что сначала по периметру котлована формируют ограждающую конструкцию, затем извлекают грунт. После укрепления стены рабочие приступают к монтажу основных элементов сооружения.

Параллельно на новом участке "зеленой" ветки метро продолжается обустройство верхнего строения пути. Метростроители уже уложили около 1500 погонных метров путевого бетона.

Важный этап ранее был завершен тоннелепроходческим щитом "Надежда": в августе он закончил проходку, преодолев 4520 метров, и вышел в демонтажный котлован между проспектом Королёва и Парашютной улицей. После технического обслуживания щит задействуют на строительстве "фиолетовой" линии.

Фото: пресс-служба Смольного