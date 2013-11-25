Комздрав задействует еще 2 стационара для приема больных COVID-19

На текущий момент свободны всего 24 койки.

В ближайшее время еще два стационара начнут принимать больных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению 15 августа. Речь идет о корпусе-трансформере больницы Святителя Луки и Святителя Георгия.

В ведомстве заявили, что в Петербурге есть достаточный запас коечного фонда для пациентов с коронавирусом. На данный момент развернуты 2142 инфекционных койки. На пике предыдущих волн их количество составляло 12 тысяч.

В выходные количество занятых коек в стационарах традиционно увеличивается в связи с тем, что выписка больных минимальна. В понедельник запас коек за счет большой выписки больных увеличивается. Количество свободных коек в течение суток постоянно меняется, так как поступление и выписка пациентов – динамичный процесс. комитет по здравоохранению.

В первую очередь для больных ковидом задействуют стационары-трансформеры, чтобы по возможности сохранить плановую медицинскую помощь.

За последние сутки в инфекционные больницы поступило 108 человек.

Фото: Piter.tv